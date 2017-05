(ANSA) - LECCE, 29 MAG - "Io voglio vincere perché le cose le cambi solo se vinci. La legge Fornero la cambi se vinci, le tasse le riduci se vinci, l'immigrazione la blocchi se vinci. Noi crediamo ad una grande squadra alternativa a Renzi". Lo ha detto a Lecce il leader della Lega Matteo Salvini durante un tour elettorale in Puglia. "Non so se tutti nel centrodestra la pensino nella stessa maniera - ha aggiunto - ma io posso dirvi che chi voterà la Lega non avrà mai il suo voto alleato di Renzi. Questo é fuori discussione e mi auguro che anche gli altri alleati la pensino nella stessa maniera".