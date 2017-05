Tumori: Boldrini,insopportabile ritardo su centri senologici

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "E' insopportabile il ritardo" nella costituzione dei centri senologici: lo denuncia la presidente della Camera Laura Boldrini all'incontro 'Il tempo è scaduto' per la prevenzione e la cura del tumore al seno "Breast Unit" in tutta Italia, promosso dall'Associazione Europa Donna. "Il tumore al seno - sostiene - è la malattia delle donne. E di tumore al seno si guarisce, visto che oggi la sopravvivenza si ha nell'87% dei casi. Ma il tempo è scaduto", ha denunciato Boldrini puntando il dito sul ritardo nella costituzione delle 'breast unit' nelle regioni italiane, rispetto a cui assume un "impegno a sollecitare il ministero della Sanità". Boldrini parla poi di una "lobby positiva", quelle delle donne. "Se la donna sta bene, sta bene tutta la comunità. I diritti delle donne e la loro protezione devono essere in cima alle agende politiche e di governo. Per troppo tempo - conclude - si è dati per scontato che tutto è a posto. Ma non è cosi. Dobbiamo alzare la voce e farci sentire".