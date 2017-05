Truffa: 8 misure cautelari nell'information technology

ANSA - LODI, 30 MAG - La Guardia di Finanza di Lodi sta procedendo all'esecuzione di 20 perquisizioni e all'applicazione di 8 misure cautelari personali e sequestri di beni mobili e immobili per un valore complessivo pari a 26 milioni di euro. Le investigazioni hanno riguardato il mondo dell'Information Technology. tra imprenditori e professionisti, e vengono contestati l'associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni e truffa aggravata ai danni dello Stato nonchè altri reati fiscali per omessa o infedele dichiarazione. L'operazione è stata denominata "Araba Fenice".