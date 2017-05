Russia: bilancio morti della tempesta a Mosca sale a 14

(ANSA) - MOSCA, 30 MAG - Il bilancio dei morti a Mosca per la super-tempesta di ieri è salito a 14. Lo ha confermato questa mattina la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana Petrenko. Undici persone sono morte a Mosca città mentre gli altri tre decessi sono avvenuti nella regione della capitale russa. Lo riporta Interfax. La conta dei danni è ancora in corso così come l'esatto numero dei feriti, che comunque supera le 50 persone.