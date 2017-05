Bangladesh: ciclone Mora, gravi danni ma nessuna vittima

(ANSA) - DACCA, 30 MAG - Migliaia di povere abitazioni di pescatori e di profughi Rohingya sono state distrutte o danneggiate oggi in Bangladesh dal passaggio del ciclone Mora, fenomeno meteorologico accompagnato da piogge battenti e venti con punte di 100 chilometri orari. Il Dipartimento meteorologico del Bangladesh ha precisato che Mora ha toccato le coste meridionali del Paese intorno alle 6 locali vicino al porto di Cox's Bazar investendo varie isole, ed in particolare quella di Saint Martins, dove secondo le autorità locali è stato danneggiato il 70% delle precarie abitazioni. Il ministero per la Gestione dei disastri ha indicato da parte sua che per il momento si segnalano danni ingenti nel tratto di costa fra Cox's Bazar e Chittagong, ma nessuna vittima. Intanto media locali hanno segnalato che quasi 10.000 capanne con il tetto di paglia sono state distrutte dalla forza di Mora sulle isole di Balukhali e Katupalong dove vivono 200.000 profughi Rohingya in fuga dalle persecuzioni in Myanmar.