Estate: più italiani in vacanza ma calano durata e budget

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Notizie in agrodolce per le vacanze degli italiani. Se da un lato aumenta il numero delle persone che potranno permettersele, dall'altro calano tempo e budget a disposizione. Almeno stando al consueto Barometro vacanze Ipsos-Europ Assistance, uno studio su 8 Paesi Europei, Stati Uniti e Brasile. Secondo l'indagine il 63% dei cittadini europei manifesta l'intenzione di andare in vacanza questa estate (+9% rispetto allo scorso anno) e crescono del 9% anche gli italiani: il 61%, infatti, dichiara di non vedere l'ora di partire a fronte del 52% dello scorso anno. Ma il 40% prevede 7 giorni di ferie e si passa dalle 2.1 settimane di media del 2016 all'1.7 del 2017. In calo anche la spesa: gli europei dichiarano di voler investire meno (1.989 euro, una media in decrescita del 12%) e gli italiani dichiarano di voler risparmiare un 15% con una spesa media stimata di 1.737 euro. Parlando di mete se New York è la città dei sogni degli europei, anche l'Italia va bene con Roma e Venezia tra le città preferite.