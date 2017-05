Caos British Airways, ripristinata normalità dei voli

(ANSA) - LONDRA, 30 MAG - E' stata ripristinata, dopo 2 giorni di caos totale e uno di parziali disagi, la normalità dei voli British Airways da e per Heathrow e Gatwick. Lo ha annunciato oggi la Bbc precisando che il sistema informatico, collassato sabato per una catastrofica avaria alla rete globale dei computer della storica compagnia di bandiera britannica, è tornato alla piena operatività. "I nostri sistemi informatici sono ripartiti e oggi sono confermati tutti i voli previsti a Heathrow e Gatwick", si legge in una nota aziendale. Resta tuttavia qualche problema nella riconsegna dei bagagli. Ieri l'amministratore delegato Alex Cruz ha negato che il 'crash', imputato a un guasto elettrico, sia dipeso dai tagli dei costi e dalla delocalizzazione dei servizi informatici in India, escludendo di dimettersi. Il Financial Times riferisce comunque di un'inchiesta in arrivo sul vettore, mentre nuove accuse spuntano sui media sul comportamento di BA nei confronti dei 75.000 passeggeri rimasti intrappolati nel caos.