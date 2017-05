Corea Nord: Kim soddisfatto da test, chiede armi più potenti

(ANSA) - PECHINO, 30 MAG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha disposto lo sviluppo di più potenti armi grazie "ai risultati raggiunti", rinnovando l'obiettivo della preparazione massima per far fronte al nemico in ogni momento e contesto. Lo riporta l'agenzia ufficiale Kcna, in merito al lancio del missile a corto raggio di ieri mattina, nell'ambito del ciclo di operazioni guidate dal leader esprimendo "piena soddisfazione" Il test, il nono del genere da inizio 2017, è la prova di come gli Usa "dovrebbero essere molto preoccupati" e "i fantocci del Sud dovrebbero sentirsi sempre più abbattuti". "Kim ha espresso la convinzione che il test dovrebbe dare una grossa spinta in avanti in questo spirito per mandare un più grande 'pacco regalo' agli Yankees", ha riferito ancora la Kcna. Il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato oggi alcune foto del missile lanciato che secondo i militari di Seul dovrebbe trattarsi di uno Scud (o la versione maggiorata Scud-ER), mostrato nella parata militare del 15 aprile.