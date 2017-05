Neonato abbandonato in strada, muore in ospedale

E’ un maschietto di carnagione chiara il neonato trovato stamattina sul ciglio di una strada di Settimo Torinese e morto all’arrivo in ospedale. Dai primi accertamenti, risulta che fosse nato da poco quando un passante lo ha notato e ha dato l’allarme. Quando è arrivato il 118, il neonato era in arresto cardiaco. Dopo averlo rianimato, è stato portato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita dove è stato intubato. Le sue condizioni, però, sono apparse subito disperate e il decesso è sopraggiunto dopo circa un’ora. L'autopsia accerterà la causa esatta della morte. Dai primi rilievi, risulta che la nascita risalisse al massimo a tre ore prima del ritrovamento.

Il bimbo era avvolto in un asciugamano all’altezza di via Turati 2, in una zona centrale della cittadina dell’hinterland torinese, a due passi dalla biblioteca

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Chivasso, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianze della zona. Attraverso l’esame delle immagini, potrebbe essere individuata la persona che, dopo averlo avvolto in un asciugamano, lo ha lasciato sul ciglio del marciapiede. Potrebbe essere la madre oppure qualcuno che l’ha aiutata a sbarazzarsene.