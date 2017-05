Mosca, preoccupati, con Trump nessuna svolta rapporti

(ANSA) - MOSCA, 30 MAG - Nel periodo dell'amministrazione Obama i rapporti fra Russia e Usa hanno toccato "il loro punto più basso" ma da quando alla Casa Bianca c'è Donald Trump "i contatti e la cooperazione non hanno avuto una svolta seria: questo ci preoccupa". Così il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov citato dalla Tass. "Noi - ha detto Ryabkov nel corso di un forum che riunisce esperti di Russia e Usa con l'obiettivo di aumentare la cooperazione - siamo pronti a fare la nostra parte per rivitalizzare le relazioni bilaterali ma molto dipende dalla linea che la parte americana assumerà nei nostri confronti". Mosca, ha aggiunto, vuole "cambiare il trend negativo in politica ed economia e noi lavoreremo in questa direzione: è importante rimuovere tutte gli impedimenti artificiali e irritanti che ostacolano la cooperazione e i rapporti bilaterali". Putin, ha ricordato Ryabkov, è aperto alla normalizzazione dei rapporti ma è necessario che vengano prima presi in considerazione "gli interessi reciproci".