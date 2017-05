Sirenetta di Copenaghen dipinta di rosso

La Sirenetta di Copenaghen, che dal 1913 dà il benvenuto nel porto della capitale danese, è stata dipinta di rosso da sconosciuti in quello che potrebbe essere - secondo i media locali - un gesto di protesta contro l'annuale strage delle balene pilota nel Paese.

Di fronte alla statua, realizzata dallo scultore Edvard Eriksen in onore dello scrittore e poeta danese Hans Christian Andersen, la polizia ha trovato la scritta in inglese la 'Danimarca difenda le balene delle isole Faeroeer'.

Il messaggio sarebbe riferito alla caccia alle balene pilota nelle acque delle isole dell’Atlantico del Nord durante i mesi estivi da parte degli abitanti delle Faeroeer, una pratica iniziata alla fine del 16mo secolo che ogni anno costa la vita a circa 800 balene.