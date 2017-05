Voto Gb: sondaggio, continua risalita Labour su Tory

(ANSA) - LONDRA, 30 MAG - Continua la risalita nei sondaggi del Labour che sta riducendo il distacco coi Conservatori in vista delle elezioni dell'8 giugno. Secondo la rivelazione di Survation per Itv, i Tories restano il primo partito col 43% dei consensi ma i Laburisti li inseguono al 37%, in crescita di ben tre punti rispetto alla settimana precedente. Fra gli altri partiti, i libdem sono all'8% mentre l'Ukip al 4%. Il sondaggio riflette le difficoltà della premier e leader conservatrice Theresa May che sono emerse anche nel corso del dibattito televisivo a distanza di ieri sera col capo dell'opposizione Jeremy Corbyn. May mentre rispondeva alle domande che le venivano poste è stata interrotta diverse volte dai mormorii del pubblico e talvolta da risolini di sarcasmo.