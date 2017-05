(ANSAmed) - BEIRUT, 30 MAG - E' di 15 persone uccise il bilancio di un bombardamento con mortai compiuto nella notte dall'Isis su Dayr az Zor, località nell'est della Siria al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), citando fonti locali. Secondo l'Ondus i mortai sparati dai miliziani hanno colpito il quartiere di Qusur, nella parte di Dayr az Zor controllata dalle forze governative. La città è da anni divisa in due: da una parte l'Isis e dall'altra i governativi. La notizia non è verificabile in maniera indipendente sul terreno.