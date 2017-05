(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 MAG - Un gruppo di migranti, ospiti di una struttura di accoglienza, ha occupato stamattina una delle vie principali di Vibo Marina impedendo, così, il transito dei veicoli. La manifestazione é stata attuata, secondo quanto si é appreso, in segno di protesta contro le condizioni in cui versa il centro in cui sono ospitati i migranti. Sul posto si sono recati i carabinieri ed i vigili urbani nel tentativo di convincere i migranti a sospendere la protesta, che sta provocando notevoli disagi al traffico cittadino. (ANSA).