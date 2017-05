(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'Italia condivide il pensiero espresso dalla cancelliera Angela Merkel sul fatto che la Ue "deve prendere il futuro nella sue mani". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in un incontro stampa con il premier canadese Trudeau. Il premier ha sottolineato che l'alleanza con gli Usa è molto importante, ma che "abbiamo obiettivi fondamentali ai quali non possiamo rinunciare, come l'ambiente".