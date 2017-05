Turismo: case vacanza, stranieri spendono fino al 38% in più

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Affitti turistici? Chi arriva dall'estero spende fino al 38% in più rispetto agli italiani. Emerge da uno studio del portale CaseVacanza.it. La differenza si fa più evidente a luglio, con la spesa media degli italiani pari a 90 euro e quella degli stranieri che arriva a 124 euro a notte (+38%), giustificata probabilmente da una permanenza più lunga, durante la quale si vuole alloggiare in una casa di maggiore qualità. Per gli italiani la Puglia è ancora regina delle prenotazioni, seguita da Sardegna e Toscana. Quest'ultima regione è la prima a essere preferita da chi arriva da Germania e Regno Unito, mentre i francesi optano principalmente per la Sardegna e poi la Sicilia, al terzo posto nelle loro prenotazioni e in quelle dei cittadini inglesi. Per quanto riguarda le caratteristiche più cercate nelle case gli italiani ritengono fondamentale la possibilità di portare un animale, gli stranieri cercano la piscina. Al secondo e al terzo posto per entrambi aria condizionata e lavatrice.