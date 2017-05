(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAG - Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, dovrebbe conservare il posto ma tenere meno briefing on-camera, mentre Donald Trump dovrebbe rispondere direttamente in modo più frequente ai media. E' questa un'altra delle novità allo studio del presidente per modificare la strategia della comunicazione, soprattutto in relazione al Russiagate. Lo riferiscono alcuni media Usa. Trump sarebbe intenzionato anche a portare nuovi collaboratori alla Casa Bianca, esperti di politica tra cui il suo ex 'campaign manager' Corey Lewandowski. Il rimpasto dovrebbe includere anche più legali per fronteggiare la Putin-connection. Insomma, una vera 'war room', come quella ventilata durante il suo viaggio in Europa.