Vitalizi: M5s, domani in Aula stop, è nostra vittoria

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Finalmente, grazie al MoVimento 5 Stelle, dopo 4 anni e mezzo di nostre battaglie, bocciature, insabbiamenti e rinvii da parte della maggioranza, domani arriverà all'esame dell'Aula della Camera la proposta di legge per il taglio dei vitalizi. Ora il Pd garantisca un iter veloce del ddl, in modo che sia votato in entrambe le Camere al più presto, naturalmente prima dello scioglimento delle stesse". E' quanto affermano in una nota i deputati pentastellati della commissione Affari costituzionali. "Abbiamo votato il mandato al relatore - proseguono gli esponenti pentastellati - e stiamo lavorando alacremente perché vogliamo che cessi questo ingiustificato privilegio, perché tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e i parlamentari, per primi, devono dare l'esempio".