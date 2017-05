(ANSA) - ROMA, 30 MAG - La Coalizione internazionale lancerà presto un attacco per liberare Raqqa, roccaforte dell'Isis in Siria. Lo ha annunciato Brett McGurk, inviato speciale del presidente Usa per la lotta a Daesh, intervenendo ad una conferenza alla Farnesina. McGurk ha definito Raqqa, "un focolaio, da dove l'Isis ha organizzato gli attacchi a Parigi e Bruxelles". L'inviato di Donald Trump ha poi aggiunto che "stiamo sconfiggendo lo Stato Islamico a Mosul, dove i militanti del Califfato sono ormai asserragliati in un'area di soli 4 chilometri quadrati".