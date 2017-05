Lavrov, accusa Macron a Rt e Sputnik è 'campagna antirussa'

(ANSA) - MOSCA, 30 MAG - Le aspre critiche rivolte ieri ai media governativi russi Sputnik e Russia Today (Rt) dal presidente francese, Emmanuel Macron, "sono il risultato della campagna antirussa lanciata dall'amministrazione Obama, che ha investito un certo numero di Paesi occidentali": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che "la cosa più importante di queste accuse è che non vediamo alcuna prova". "Non si tratta di organi di stampa. Da parte di Russia Today e Sputnik, che non sono dei media ma degli strumenti di interferenza, c'è stata un'ingerenza grave durante il processo elettorale di un Paese democratico": aveva detto ieri Macron nella conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin a Versailles. L'equipe elettorale di Macron ha inoltre accusato Mosca di ingerenze nella campagna presidenziale evocando, tra l'altro, attacchi informatici "organizzati" e "convergenti" provenienti dai "confini" della Russia.