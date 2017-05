Sanità: tangenti appalti Puglia, chieste otto condanne

(ANSA) - BARI, 30 MAG - La Procura di Bari ha chiesto 8 condanne a pene comprese fra 6 anni e 8 mesi e 3 anni e 6 mesi per 8 imputati, tra cui i fratelli Claudio e Gianpaolo Tarantini e l'ex dg Asl di Bari Lea Cosentino, nell'ambito di un filone su presunti appalti truccati e tangenti nella sanità pugliese. Nel processo sono parte civile Regione Puglia, Università di Bari, Policlinico di Bari e associazione Cittadinanzattiva. La Regione ha chiesto un risarcimento danni di un milione di euro, Policlinico e Università per circa 300mila euro ciascuna. Il processo, iniziato nell'ottobre 2014, è sulla gestione di gare e trattative per l'acquisto di attrezzature e protesi alla Asl di Bari tra il 2008 e il 2010. Imputati, oltre ai fratelli Tarantini e Lea Cosentino, l'ex capo area gestione patrimonio della Asl di Bari Antonio Colella, Francesco Lippolis, direttore amministrativo Asl, Michele Vaira, funzionario Asl Bari, Sabina Ilaria Tatò, fisiatra barese e Vittorio Patella, direttore della II Clinica ortopedica del Policlinico.