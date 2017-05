(ANSA) - CAMPELLO SUL CLITUNNO (PERUGIA), 30 MAG - "Se si sceglie il proporzionale avranno le loro ragioni, che non sono le mie": Romano Prodi è tornato a parlare di sistema elettorale oggi pomeriggio a margine del suo intervento ad un convegno a Campello su Clitunno. "Sono sempre stato per il maggioritario e per finire le legislature", ha detto Prodi, secondo cui serve "un sistema elettorale che consenta di avere una maggioranza forte e che faccia governare per cinque anni". "A me non sembra che il proporzionale faccia questi doni", ha concluso Prodi.