"Un proiettile con il tuo nome pronto in canna": minacce per Roberto Burioni, sostenitore dei vaccini

Fra i numerosi commenti negativi ai post di Roberto Burioni, il virologo dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano fra i più seguiti tra gli esperti di vaccini, spunta anche una minaccia di morte da parte di un utente. La segnalazione è partita da David Puente, blogger e esperto di comunicazione, sul proprio profilo Facebook, dove mostra anche lo screenshot relativo. Al momento la minaccia al momento non risulta più visibile.

Il post di Burioni riguardava il recente provvedimento sull'obbligo vaccinale, di cui l’esperto è convinto sostenitore, e viene riportato integralmente sulla pagina no vax "Vaccini Basta". Fra i commenti su quest’ultima, ovviamente in gran parte negativi, un utente ha scritto «Ho un proiettile con il suo nome pronto in canna».

Secondo Burioni «è incredibile che in Italia si possano ricevere minacce di morte per il solo fatto di sostenere inoppugnabili verità scientifiche accettate come tali dalla comunità medica mondiale, è un segno del terribile degrado culturale e della inciviltà diffusa. Dobbiamo combattere - precisa all'agenza Ansa il medico - per fare vincere la verità e la scienza contro la bugia e la superstizione».