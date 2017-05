(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "In Iraq i 110 Carabinieri presenti nella Coalizione internazionale contro l'Isis hanno contribuito alla formazione di 85mila operatori di polizia, fornendo loro un addestramento di altissimo livello. In futuro gli addestratori italiani dovranno aumentare la loro presenza perché la fase di stabilizzazione sarà un impegno di lungo periodo ed un successo duraturo non sarà possibile senza l'impegno dei Carabinieri". Lo ha detto Brett McGurk, inviato speciale del presidente Usa per la lotta a Daesh, intervenendo ad un convegno alla Farnesina.