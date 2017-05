Inchiesta Pasimafi: scarcerato Lucherini, dirigente Ibsa

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha revocato la misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della difesa.

Lo rende noto un comunicato dello studio legale La Scala, in cui si ricorda che la misura era stata disposta dal Gip di Parma in relazione all’inchiesta Pasimafi, un articolato sistema di corruzione e riciclaggio che ha coinvolto anche aziende farmaceutiche.

L’inchiesta tre settimane fa aveva portato all’arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli, estensore tecnico della Legge sulla Terapia del dolore, già presidente della commissione nazionale di attuazione della stessa legge.

Gli avvocati Fabrizio Manganiello dello studio legale La Scala e Edoardo Rossi, difensori di Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione della misura deducendo l'assenza, non solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al direttore commerciale.