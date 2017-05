Fondi riservati: Durnwalder, 90% altoatesini è con me

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - "Sono convinto che il 90% degli altoatesini è con me. Oggi sono stato fermato per strada da molti cittadini, soprattutto di lingua italiana, che si sono complimentati con me per il fatto che finalmente è stata fatta giustizia". Lo ha detto l'ex governatore Luis Durnwalder dopo l'assoluzione in appello dall'accusa di peculato per la gestione del suo fondo di rappresentanza. "E' davvero brutto finire sul banco degli imputati dopo oltre 40 anni che ho lavorato giorno e notte per questa Provincia", ha aggiunto Durnwalder. "Come presidente ho sempre rispettato la legge. Ho comunque agito non solo guardando le lettere, ma ascoltando anche il cuore. Sarebbe triste se l'uomo contasse meno delle lettere", ha ribadito l'ex presidente. "Ero comunque preoccupato, perché non puoi mai sapere come decidono i giudici", ha detto Durnwalder che ha anche riferito che, verso la fine del suo mandato politico, c'era chi l'aveva messo in guardia sul fatto che sarebbe stato preso di mira.