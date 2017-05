(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - "Non è una buona notizia, non è affatto una buona notizia". E' la reazione del sindaco di Vicenza Achille Variati alla notizia del trasferimento di parte dell'indagine sulla Popolare al tribunale di Milano. "Credo che una vicenda che affonda le sue radici in questo territorio, che ha portato sofferenza a tante persone, avrebbe dovuto trovare piena definizione giudiziaria qui a Vicenza". "Tutto ciò che si allontana - conclude il sindaco - rischia di essere annacquato, ritardato, dimenticato. No, credo davvero che dovremmo fare di tutto per tenere il processo a Vicenza".