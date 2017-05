Cnn, russi discussero possibile 'ricatto' a Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAG - Dirigenti russi discussero di informazioni potenzialmente "denigratorie" nei confronti dell' allora candidato presidenziale repubblicano Donald Trump e di alcuni suoi collaboratori in alcune conversazioni intercettate dall'intelligence Usa nel 2016. Lo riferisce la Cnn citando due ex dirigenti dell'intelligence e una fonte del Congresso. Una delle fonti ha evocato informazioni di natura finanziaria e ha aggiunto che la discussione era incentrata sulle leve russe nei confronti dell'entourage di Trump. Le comunicazioni intercettate, sempre secondo la stessa fonte, avrebbero suggerito agli 007 americani che i russi "credevano di avere la capacità di influenzare l'amministrazione attraverso informazioni denigratorie". Ma le fonti invitano alla prudenza, ammonendo che i russi "potrebbero aver esagerato o anche inventato" alcune informazioni, come parte della loro campagna per minare le elezioni americane.