Russiagate, Flynn presenterà parte dei documenti richiesti

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - L'ex consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump, Mike Flynn, ha acconsentito a consegnare alcuni dei documenti richiesti dalla commissione intelligence del Senato nell'ambito dell'inchiesta in corso al Congresso sul Russiagate. Lo scrive il Wall Street Journal, precisando che si tratta principalmente di documenti relativi alle aziende di Flynn. La commissione del Senato aveva emesso un mandato di consegna, che Flynn in un primo momento si era detto non disposto a rispettare. L'inchiesta coinvolge anche un ex addetto stampa della Casa Bianca di Trump, Boris Epshteyn. Lo stesso Epshteyn ha confermato alla Abc di aver ricevuto richiesta di informazioni e di testimonianza da parte della commissione Intelligence della Camera, che guida uno dei filoni dell'inchiesta. L'ex collaboratore di Trump, 34enne di origini russe, ha fatto parte del gruppo di addetti stampa alla Casa Bianca fino allo scorso marzo, quando si e' dimesso.