Sgombero palazzina occupata a Milano, in 7 sul tetto

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - E' in corso, a Milano, lo sgombero di una palazzina occupata abusivamente in via Gadames. Il luogo era stato al centro di polemiche perché gli occupanti avevano deturpato ed esposto la statua di una Madonnina, suscitando indignazione. Gli squatter, 7 in tutto, si sono asserragliati sul tetto. Lo sgombero - spiega la Questura - ha avuto inizio nelle prime ore della mattina con l'isolamento della zona interessata, ed è stato effettuato da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza che al momento stanno cercando di convincere i manifestanti a desistere.