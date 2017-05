Putin nega interferenze in Usa e Francia

(ANSA) - MOSCA, 31 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente negato le accuse rivolte a Mosca di aver interferito nelle campagne elettorali delle presidenziali di Usa e Francia. "La Russia non si occupa mai di attività di questo tipo e noi non ne abbiamo bisogno. Per noi non ha senso fare queste cose", ha detto il leader del Cremlino in un'intervista a Le Figaro. "Questi hacker - ha affermato Putin riferendosi agli attacchi informatici - potrebbero venire da qualsiasi posto e non necessariamente dalla Russia".