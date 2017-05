Renzi diventa 'conduttore' e fa rassegna stampa

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Ai post su twitter e facebook, al 'Matteo risponde', all'e-news, Matteo Renzi aggiunge un nuovo format espressivo: la sua rassegna stampa a 'Ore Nove-Il punto della giornata', il nuovo approfondimento mattutino sui social e sulla nuova app Pd-Bob. Il segretario Pd ha passato in rassegna tutti i principali quotidiani, spaziando da temi di politica estera all'economia, sottolineando di non tralasciare nessun quotidiano "neppure il Fatto Quotidiano". Il 'programma' doveva durare stamattina 15 minuti ed invece Renzi, scusandosi, si è intrattenuto per quasi 45 minuti.