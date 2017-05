Stalking: ai domiciliari continua minacce a ex, arrestato

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - La Squadra Mobile di Trieste ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, R.C., 61 anni, artigiano in pensione, già posto agli arresti domiciliari nel marzo scorso per stalking nei confronti della ex compagna. Terminata la relazione sentimentale, l'uomo aveva iniziato una serie di atti persecutori non solo nei confronti dell'ex convivente, e di altre persone che avevano contatti, anche lavorativi, con lei. In due occasioni la donna aveva anche perso l'impiego a causa della estenuante pressione esercitata dall'uomo nei confronti dei datori di lavoro. Gli episodi risalgono dal giugno del 2016. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari in marzo, R.C. ha continuato nella sua condotta molesta e persecutoria verso l'ex compagna. Il magistrato titolare del fascicolo ha quindi chiesto e ottenuto dal Gip l'aggravamento della misura cautelare. (ANSA).