Alfano, Parisi leader moderati? Faremo le primarie

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Faremo le primarie tra chi vuole farle. Prima viene il progetto di riaggregazione moderata, liberale e popolare, fondata su un programma, e poi vengono le primarie a cui hanno detto già di sì, l'8 aprile, i Centristi per l'Europa di Casini, il Movimento Fare di Tosi, Sc.Lavoreremo per unire e per aggregare tutti coloro i quali credono nei valori liberali, popolari e moderati, ma il leader lo sceglieremo con metodo democratico". Lo afferma Angelino Alfano rispondendo ad una domanda su Parisi leader dei moderati.