Sanità: muore in ospedale Ferrara, sospetta legionella

(ANSA) - FERRARA, 31 MAG - Si sospetta che possa essere stato vittima del batterio legionella un uomo di 87 anni morto all'ospedale di Ferrara. La procura, su segnalazione dell'ufficio legale del nosocomio, ha aperto un procedimento penale, per ora contro ignoti. Lo ha reso noto lo Studio 3A di patrocinatori stragiudiziali, a cui i familiari dell'anziano si sono rivolti per conoscere le cause della morte del loro congiunto deceduto in ospedale dove gli è stata diagnostica una polmonite da legionella. Il pm ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione medica e delle cartelle cliniche, nonché l'esame autoptico sulla salma.