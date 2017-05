L.elettorale: Renzi, entrano 5 partiti, stop veti piccoli

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Con il tedesco entrano in 4, massimo 5 forze parlamentari, è un meccanismo che riduce il numero dei partiti ed elimina il potere di ricatto e veto dei piccoli, è un fatto positivo, capisco che tanti piccoli non sono contenti, è umano ma prima viene l'interesse dell'Italia. Senza lo sbarramento del 5 non c'è più accordo sul tedesco". Così Matteo Renzi a 'Ore Nove-Il punto della giornata', approfondimento a cura del Pd.