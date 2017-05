Trump: e' giallo su tweet contro media con parola misteriosa

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' giallo su un tweet di Donald Trump pubblicato verso la mezzanotte di martedì: il testo è di sole sei parole ('Despite the constant negative press covfefe', 'Nonostante la costante covfefe negativa della stampa'), ma contiene un termine inesistente, 'covfefe', appunto. E il cyberspazio - oltre ai media internazionali - si sono scatenati contro il presidente americano. Per il Los Angels Times si e' trattato 'probabilmente di un refuso per la parola 'coverage'', ma il mondo di Twitter 'lo ha notato'. Il quotidiano britannico The Guardian si chiede 'Che cos'è covfefe?' e risponde: 'Se non l'avete ancora cercato, non vi preoccupate'. E poi: questo errore 'ha lasciato perplessi e leggermente preoccupati molti dei suoi 31 milioni di followers su Twitter'. Infine, il misterioso tweet e' stato cancellato dall'account del presidente americano. La breve frase e' rimasta online per oltre cinque ore.