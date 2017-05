Autobomba Kabul: ucciso autista Bbc, 4 reporter feriti

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Un autista dell'emittente britannica Bbc e' morto nell'attentato di oggi a Kabul e quattro reporter sono rimasti feriti: lo riporta la Bbc online. L'autista, Mohammed Nazir, lavorava per la BBC Afghan da oltre quattro anni. I quattro giornalisti rimasti feriti non sono in pericolo di vita.