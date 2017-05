Camorra: emergenza Napoli, più forze ordine in strada

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Una "risposta fortissima dello Stato" è in strada, nei quartieri a rischio di Napoli e non solo "più forze dell'ordine". E' quanto e' stato deciso nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è appena concluso nella sede della Prefettura di Napoli. Il prefetto, Carmela Pagano ha più volte sottolineato "la forte sinergia" tra tutti i soggetti coinvolti. Il Comitato è stato convocato dopo l'escalation di agguati - sei morti in pochi giorni - che si è registrata a Napoli ma anche in altri comuni della provincia.