Voto Gb: May su sondaggio shock, 'conta solo voto 8 giugno'

(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - Theresa May cerca di ridimensionare il 'sondaggio shock', come lo definisce la stampa britannica, che a poco più di una settimana dalle elezioni politiche suggerisce per la prima volta un Parlamento senza maggioranza assoluta per i Tories. "Conta solo il voto dell'8 giugno e quel giorno gli elettori potranno scegliere chi vogliono come leader", ha detto la premier conservatrice in una intervista a Sky News, continuando a ribadire che solo lei rappresenta una guida sicura e stabile per il Paese.