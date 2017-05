Blue whale: procuratore minori,4 casi attinenti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Nelle ultime due settimane abbiamo ricevuto più di una decina di segnalazioni, da Milano e dalle province lombarde. Alcuni sembrano falsi allarmi. Su tre o quattro casi, invece, ci stiamo concentrando particolarmente perché appaiono abbastanza attinenti". Lo ha detto il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Ciro Cascone, interpellato sui casi sospetti di Blue Whale - il "gioco" sul web che può spingere le giovani vittime fino al suicidio - a Milano e in Lombardia, a margine di un convegno sul cyberbullismo a Palazzo Pirelli. "Stiamo attenzionando tutti i casi che potenzialmente possono rientrare in questa stupida moda. E' più un fenomeno che sta creando allarmismo, ma ci sono delle situazioni singole che sono riconducibili e che stiamo approfondendo" ha spiegato Cascone. Le segnalazioni, ha proseguito il procuratore, "di norma arrivano dalla scuola" e riguardano ragazzi "molto piccoli, tra i 12 e i 13 anni, la maggior parte femmine".