Russia-Turchia: Putin cancella alcune sanzioni contro Ankara

(ANSA) - MOSCA, 31 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che cancella alcune delle misure economiche restrittive adottate da Mosca nei confronti della Turchia: lo riferisce il Cremlino. Il documento prevede, tra l'altro, l'eliminazione delle restrizioni alle attività delle società turche in Russia e del divieto di impiego di cittadini turchi nella Federazione russa. Putin ordina al ministero degli Esteri russo di avvisare Ankara del ripristino parziale di un accordo bilaterale del 2010 sui viaggi dei cittadini russi in Turchia e di quelli turchi in Russia. Potranno recarsi in Russia senza visto i membri degli equipaggi degli aerei turchi e i cittadini turchi in possesso di passaporto di servizio che si recano in Russia per brevi viaggi d'affari, compresi i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari turche in Russia e i loro familiari. A patto che Ankara introduca aperture analoghe nei confronti dei cittadini russi con passaporto di servizio.