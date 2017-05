(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - Una donna e due bambini sono stati trovati morti in una casa di Liverpool dove aveva vissuto John Lennon. Ne dà notizia la Bbc secondo cui è stato arrestato un uomo di 30 anni in quella che appare come una tragedia familiare. Ad investigare il fatto di sangue è la Merseyside Police che non cerca comunque altri responsabili degli omicidi. La casa, situata a Falkner Street nel Georgian Quarter, viene visitata dai tanti fan dei Beatles ed è inserita come tappa nei tour sul leggendario gruppo rock inglese. Lennon visse lì per qualche tempo con la sua prima moglie Cynthia, subito dopo il loro matrimonio.