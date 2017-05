(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - "Kathy Griffin dovrebbe vergognarsi. Questo sta creando problemi ai miei figli, specialmente a mio figlio Barron di 11 anni. Disgustoso!": Donald Trump ha commentato così oggi, in un tweet, l'iniziativa della comica statunitense Griffin, che si e' fatta fotografare mentre tiene per i capelli la testa decapitata - coperta di sangue - del presidente americano. La Griffin si è già scusata per la sua iniziativa.