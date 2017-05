(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - La riforma della governance dell'euro proposta dalla Commissione europea "è un passo in avanti nella giusta direzione: se vogliamo sconfiggere definitivamente la disoccupazione giovanile abbiamo bisogno di riforme sia a livello europeo sia a livello nazionale". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, interpellato a riguardo. "Serve coraggio - afferma Tajani -, credo che il governo dell'economia debba avere in prospettiva anche un ministro unico". "Bene - prosegue Tajani - che ci sia un fondo per investimenti per le infrastrutture. Dobbiamo naturalmente andare avanti anche per l'aspetto dell'Unione bancaria anche perché siamo a meta del guado".