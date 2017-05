Ministro Macron, ho 'coscienza a posto,sono un uomo onesto'

(ANSA) - PARIGI, 30 MAG - "La mia coscienza è a posto": intervistato da radio France Inter, il ministro per la coesione territoriale travolto dai sospetti su presunti favori immobiliari alla compagna, Richard Ferrand, garantisce che non si dimetterà. "Sono un uomo onesto", assicura, aggiungendo: " Il sospetto è il veleno della democrazia". Da giorni, Ferrand è al centro delle critiche dopo le rivelazioni del Canard Enchainé, secondo cui avrebbe favorito la moglie in una transazione immobiliare effettuata in nome delle Asl di Bretagna, di cui all'epoca era direttore. Il ministro segretario generale del Movimento En Marche! esclude di dimettersi: "Non lo farò perché la mia coscienza è a posto", avverte, ricordando che la giustizia non lo ha in alcun modo chiamato in causa. Nei giorni scorsi, la procura nazionale finanziaria e il tribunale di Brest hanno entrambi deciso di non aprire inchieste a sui carico.