Russia: Navalni perde causa,'cancelli video-inchiesta'

(ANSA) - MOSCA, 31 MAG - L'oppositore russo Alexiei Navalni ha perso la causa con il miliardario Alisher Usmanov per diffamazione e la corte gli ha ordinato di eliminare il video in cui accusa il premier Dmitri Medvedev di aver ricevuto "bustarelle dagli oligarchi" sotto forma di finanziamenti. La Corte ha intimato la cancellazione del video entro 10 giorni da Youtube e ogni altra dichiarazione di Navalni sulla vicenda su Facebook e sul suo blog. L'oppositore ha commentato che non intende cancellare nulla e farà ricorso. "Ciò a cui abbiamo assistito - ha detto Navalni - non può essere chiamato processo giudiziario. Sono state respinte tutte le richieste, tutti i documenti, e il tribunale si è rifiutato di ascoltare tutti i testimoni". Secondo Navalni, Usmanov avrebbe donato una villa alla Rubliovka - la zona fuori Mosca dove sorgono le abitazioni di lusso dei paperoni russi - formalmente all'associazione di beneficenza Sotsgosproekt, ma di fatto a Medvedev per corromperlo.