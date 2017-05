(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - La politica 'America First' di Donald Trump non vuol dire 'America da sola': "E' un impegno a proteggere e portare avanti i nostri interessi vitali, alimentando la cooperazione e rafforzando la partnership con i nostri alleati". Lo affermano il consigliere alla sicurezza nazionale, H.R. McMaster, e il consigliere economico alla Casa Bianca, Gary Cohn, in un editoriale sul Wall Street Journal. "America First segnale la ripresa della leadership americana e del ruolo tradizionale del nostro governo oltreoceano, con l'uso di risorse diplomatiche, economiche e militari per rafforzare la sicurezza americana e ampliare l'influenza americana nel mondo", precisano.