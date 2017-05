(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Oggi il problema non è fare le primarie. Se loro le fanno sono contento ma oggi bisogna capire che è necessario ricostruire un rapporto con i cittadini". Lo afferma Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, a 'Un giorno da pecora" su RadioUno, rispondendo al leader di Ap Angelino Alfano. "Se i partiti centristi si mettono tutti insieme non fanno ciò che serve all'Italia", prosegue Parisi che sottolinea come le porte del suo movimento siano "aperte" ma serve "costruire un soggetto nuovo".