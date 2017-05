(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Concluso l'esame del Ddl che riforma il codice antimafia in commissione Giustizia di Palazzo Madama. Sono stati votati tutti gli emendamenti. Tuttavia poiché manca il parere della commissione Bilancio non è ancora stato dato il mandato al relatore. Il provvedimento, assicurano dal Pd, sarà in Aula il 13 giugno come stabilito dalla conferenza capigruppo.